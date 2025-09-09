Allerta gialla per temporali fino alle 18 sul centro levante della Liguria

Le zone interessate saranno quelle del centro levante

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Liguria, per questo l'Arpal ha emanato un' allerta gialla per temporali sul centro levante della Liguria a partire dalle 5 di questa mattina fino alle 18 di oggi, martedì 9 settembre. Le zone interessate sono B, C, E. Sul resto della regione (Zone A e D) bassa probabilità di forti temporali.

Questa mattina temporale al confine con la Toscana

I primi segnali di pioggia sulla nostra regione cominceranno già nella mattinata di oggi, soprattutto sul centro levante della regione. Nelle prime ore della giornata un temporale molto forte ha colpito il levante regionale, proprio al confine con la Toscana: a Castelnuovo Magra sono caduti più di 67.4mm/1h, a Luni-Provasco 65.4, a Monte Rocchetta nel comune di Lerici e a Marinella di Sarzana 53.2. Arpal ricorda che è necessario prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che risponderanno a simili intensità in maniera repentina.

Il passaggio del fronte vero e proprio è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica.

Le previsioni per mercoledì 10 settembre

Le spiccate condizioni di instabilità legate al passaggio della saccatura portano precipitazioni con cumulate significative su D, fenomeni di intensità moderata e cumulate significative su ABE, elevate su C. Bassa probabilità di temporali forti su AD, alta probabilità invece su BDE.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana (Luni e Sarzana), tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

