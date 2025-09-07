Trasporto pubblico, lunedì a Savona sciopero di Tpl Linea

Possibili disagi lunedì 8 settembre per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici a Savona. È stato infatti indetto uno sciopero di ventiquattr'ore che mette a rischio il regolare funzionamento del servizio di trasporto pubblico gestito da Tpl Linea.

Lo stop interesserà tre fasce orarie: dall’inizio del servizio fino alle 5; dalle 8,30 alle 17,30 e dalle 20 a fine turno. Le corse saranno garantite nelle fasce comprese tra le 5 e le 8,30 e le 17,30 e le 20.

