Scuola comunale Glicine di Quezzi: 15 famiglie a rischio per la mancata apertura della sezione primavera

Riceviamo e pubblichiamo da un gruppo di famiglie preoccupate per la collocazione dei loro figli.

"Quindici famiglie del quartiere di Quezzi, dopo aver rinunciato al posto assegnato in altri asili nido comunali, rischiano di trovarsi senza alcuna collocazione per i propri figli a causa della possibile mancata apertura della sezione primavera della Scuola comunale Glicine.

Durante le iscrizioni, l’attivazione della sezione era stata garantita dall’Amministrazione comunale. Le famiglie avevano dunque fatto affidamento su tale impegno, tanto da indicare il Glicine come unica preferenza. , però, a ridosso delle date di inserimento già fissate dall’unica insegnante in servizio, l’Assessora competente ha comunicato che la sezione potrebbe non aprire per carenza di personale.

La situazione genera profonda incertezza e gravi difficoltà organizzative per i genitori, che si trovano privi di soluzioni alternative a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

L'anno scolastico per la sezione primavera inizia il iamo state convocate dall'assessora il , il giorno prima dell inizio.

Se davvero non fosse possibile aprire la sezione un giorno prima come possiamo organizzarci?"

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook