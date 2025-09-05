Settembre di cantieri, chiusa una corsia in via Romairone per un mese

× Il tuo browser è obsoleto.

Genova riparte a settembre con un fitto calendario di cantieri che coinvolgeranno diversi municipi, promettendo di ridisegnare la viabilità per pedoni e automobilisti. Dalle strade ai sottoservizi, fino alle infrastrutture, gli interventi si estenderanno dalla zona del Ponente al Levante, creando non poche sfide per la circolazione cittadina. Tra i lavori in programma, spicca l’intervento che impegna Ireti in via Romairone a Bolzaneto, dove la sostituzione di una condotta fognaria interrata potrebbe richiedere circa un mese.

La tempistica, però, dipenderà dalle condizioni della tubatura e dalla lunghezza del tratto da sostituire, oltre alla necessità di stabilizzare il sedime stradale una volta completata la prima fase.

Per i genovesi, il consiglio è di armarsi di pazienza: la mappa dei lavori è solo all’inizio.

Sampierdarena

Dal 15 al 29 settembre (esclusi festivi e prefestivi, dalle 8 alle 20) Aster S.p.A. interverrà per il recupero e la riqualificazione dei percorsi pedonali tra via Cantore e via Sampierdarena. Le principali limitazioni riguardano:

Vico del Centro e vico P. M. Ciurlo : divieto di transito e fermata.

Via del Monastero e piazza del Monastero : divieto di transito e fermata; velocità massima 30 km/h.

Via Bruno Ghiglione : divieto di transito (con eccezioni per residenti), doppio senso per autorizzati, divieto di fermata, limite 30 km/h.

Piazza Gustavo Modena (civ. 1, lato levante): senso unico verso monte e obbligo di svolta a sinistra su piazza Vittorio Veneto.

Dal 15 al 31 settembre, h24, ulteriori interventi interesseranno via Giacomo Giovanetti, via Bruno Ghiglione, piazza Vittorio Veneto, via Giacomo Buranello e piazza Gustavo Modena.

I lavori prevedono due fasi di chiusure e divieti in via Giovanetti, con stop a transito e sosta in vari tratti e limite a 30 km/h. Confermati i divieti di transito in via Ghiglione e le modifiche alla viabilità in piazza Modena e piazza Vittorio Veneto. In via Buranello verranno inoltre ricollocati stalli riservati ai disabili.

Municipio IV – Staglieno

Via Bobbio e via Leonardo Montaldo : fino al 12 settembre continuano le fasi 6 e 7 dei lavori di rinnovamento della rete gas. Previsti senso unico mare-monte, limite 30 km/h, soppressione della corsia preferenziale e della fermata AMT “Bobbio 2/Montaldo” (spostata temporaneamente).

Via Piacenza (civici 52A–58) : dal 4 settembre al 17 ottobre, limite 30 km/h, divieto di sorpasso e spostamento temporaneo della fermata TPL cod. 223.

Via Giovanni Trossarelli: il 9 e 10 settembre divieto di transito dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30; senso unico alternato con semaforo negli altri orari. Servizio sostitutivo AMT con pulmini a monte e valle del cantiere.

Municipio V – Bolzaneto

Salita Bocchettina (civ. 8) : dal 5 al 9 settembre senso unico alternato con semaforo, limite 30 km/h e divieto di sorpasso per sondaggi geognostici sulla futura Gronda di Genova.

Via Doge Giovanni da Murta (civ. 5): dal 5 al 7 settembre, dalle 8 alle 18, senso unico alternato con movieri, divieto di sosta e limite 30 km/h per lavori di allaccio alla rete idrica.

Municipio VI – Cantieri a Cornigliano

Salita Raffaele Granara e via Raffaele Pieragostini: prorogata l’ordinanza per i lavori di adeguamento viabilità e posa nuove condotte gas. Previsti limite 30 km/h, stop obbligatorio in prossimità di Ponte Cornigliano e percorso pedonale protetto.

Municipio VIII – Medio Levante

Via Silvio Lagustena (civ. 97–113) : dal 10 settembre al 19 ottobre scavi per nuove condotte gas. Limite 30 km/h, divieto di transito pedonale sul lato ponente e percorso pedonale alternativo.

Via Giuseppe Casaregis (tra via San Pietro della Foce e corso Italia) : dall’8 al 14 settembre lavori nell’ambito del “Sistema Assi di Forza”. Previsti limite 30 km/h e divieto di fermata nell’area centrale interessata.

Via Maddaloni: dal 24 settembre al 13 ottobre lavori alla rete fognaria. Previsti divieti di sosta fronte civici 16R–28R lato mare e istituzione di stalli a pettine per carico/scarico merci tra i civici 28R e 32R.

Municipio IX – I cantieri a Levante

Via Martiri del Turchino (civici 80–84) : introdotti limite di peso a 7,5 tonnellate e limite di velocità a 30 km/h.

Via Antica Romana di Quinto : dall’8 al 12 settembre divieto di transito h24 per lavori di rinnovamento rete gas.

Via Tigullio (tra via Inferiore Perasso e civ. 2): dall’8 al 17 settembre limite 30 km/h per lavori sulla rete gas.

