Il Principe Alberto di Monaco a Dolceacqua per i 50 anni della Protezione civile

di redazione

Il principe Alberto II di Monaco, presidente della Croix Rouge Monegasque, ha partecipato  come ospite d'onore alla cerimonia per i cinquant'anni della protezione civile di Dolceacqua, piccolo centro della val Nervia, gemellato con il Comune di Montecarlo.

Le celebrazioni si sono svolte nel Cinema Cristallo, all'ingresso dell'antico borgo medievale dei Doria. La cerimonia è stata anticipata dall'esecuzione dei due inni nazionali: il monegasco e l'italiano.

Successivamente c'è stata la consegna dei riconoscimenti non solo ai soci fondatori, ma anche a chi con il proprio gesto ha lasciato un segno nel mondo del volontariato, oltre che alle associazioni che hanno collaborato con la protezione civile nel corso degli anni.    Presenti le massime autorità civili, a partire dal sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che ha fatto gli onori di casa, il prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, il sindaco di Montecarlo Georges Marsan.

