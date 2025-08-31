Attualità

Genova per Gaza, migliaia in corteo: le immagini

Quasi 50mila da Sampierdarena al Porto Antico: la fiaccolata ha percorso la Sopraelevata e ha accompagnato la "Flotilla" in partenza in barca a vela verso la Striscia di Gaza con gli aiuti umanitari
di redazione

