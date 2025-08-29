Quaderni, pastelli, giochi e gadget: i regali della Polizia Ferroviaria ai bimbi del Gaslini

Ci sono pastelli, libri da colorare, quaderni e piccoli modellini. Un vero gesto di cuore da parte del personale della Polizia Ferroviaria di Genova che negli scorsi giorni ha fatto visita ai piccoli pazienti in cura presso l’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini. Tanti doni che hanno fatto la felicità dei bambini.

Gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con il personale sanitario e le docenti dell’Associazione “Piccoli cuori” nell'ambito del progetto “Train…to be cool” e sono finalizzati a portare spensieratezza e vicinanza ai bambini ricoverati.

