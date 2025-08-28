E' genovese il più bello d'Italia: "Ragazzi, se subite bullismo chiedete aiuto"

Se subite bullismo, chiedete aiuto. E lavorate su voi stessi

Orgoglio ligure al concorso di bellezza "Il più bello d'Italia 2025": a vincere, nel corso della finale ad Alassio, è stato un genovese, il ventisettenne Alessandro Cignarale. "E' stato surreale, un'esperienza unica", dichiara emozionato a Primocanale. Una vittoria che arriva dopo un lungo percorso di lavoro personale, "sul mio fisico e sulla mente. Si fanno tanti sacrifici in termini alimentari e allenanti", spiega.

Originario di Sestri Ponente, dove ancora abita, "Il più bello" è un kinesiologo, dopo la laurea in scienze motorie a Savona, fa il modello e il personal trainer. Nasce come ballerino e cantante, ma ha fatto poi della passione per il fitness il suo lavoro. Alessandro ha sofferto in adolescenza e subito episodi di bullismo. Per questo il titolo vinto è quasi una rivalsa. "Sono accaduti episodi purtroppo comuni di bullismo, soprattutto a scuola. Sono stato un ragazzo insicuro, ma per questo ho deciso di lavorare sulle mie insicurezze e prendermi così le mie vittorie. A un ragazzo che subisse episodi di questo tipo consiglio di chiedere aiuto. Ma per me la svolta è stato il lavoro su me stesso: il lavoro fisico forma tanto lo spirito e le insicurezze piano piano vanno a levigarsi. Lavorate su voi stessi e siate gentili con il prossimo fate bene anche quando non viene richiesto".

Gnocchi al pesto e concerti

Nel tempo libero Alessandro legge libri sulla psicologia, guarda anime, canta, suona la chitarra acustica, legge papers scientifici per ampliare le conoscenze in ambito sportivo e professionale e ascoltare musica. L'ultimo concerto è quello di Chris Brown, visto a Londra, dove è andato da solo. Il piatto preferito? Gnocchi al pesto, che si possono mangiare - rassicura - anche se si è sotto un regime controllato. Dopo la vittoria del concorso arrivano tante possibilità: "Sì, ci sono tante spinte, bisogna cavalcare l'onda e valutare le possibilità che abbiamo davanti con senso critico. Nel futuro spero di avere una buona carriera nel mondo della moda e della musica".

