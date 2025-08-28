Futuro Amt, è il giorno del Cda: Berruti verso la presidenza

Nuova tappa fondamentale per delineare il futuro di Amt, l'azienda municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico a Genova e in tutta l'area metropolitana. In questo giovedì 28 agosto è in programma il Cda. Dopo le dimissioni della presidente Ilaria Gavuglio e del resto dei vertici dell'azienda si arriva a un altro momento fondamentale.

Per la presidenza il nome caldo è quello di Federico Berruti, 58 anni che in passato ha ricoperto per due mandati il ruolo di sindaco di Savona (dal 2006 al 2016), commercialista, docente alla Bocconi e amministratore di lungo corso. Gli altri nomi che andranno a comporre i nuovi vertici di Amt sono quelli di Ilaria Fadda, Enrico Franchini, Ivana Toso ed Elisabetta Pistis.

Tante le situazioni che dovranno affrontare e intanto proprio ieri è arrivato il via libera del ministero dell'Ambiente all'erogazione dei 12,5 milioni di euro attesi da tempo e che Amt aveva già iscritto nel suo bilancio nel 2023. . La prima e immediata, riguarda la scadenza al 30 settembre delle misure legate alla tariffazione agevolata e alle gratuità dei bus per gli under 14 e gli over 70 oltre a quella, valida per tutti, di metro e impianti verticali.

Tra le altre problematiche presenti c'è poi affrontare la riduzione di organico che andrà avanti almeno per l'inizio autunno. Si parla di circa 60-80 turni in meno, situazione che potrebbe creare qualche problema soprattutto in concomitanza con l'avvio della scuola.

