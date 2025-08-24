Attualità

Torna alla homepage

Rientro dalle vacanze, la situazione lungo le autostrade della Liguria

50 secondi di lettura
di a.p.

Domenica di rientro dopo le vacanze per molti. Dopo un fine settimana passato lungo le località delle Riviere di Ponente e Levante della Liguria traffico intenso in direzioni delle grandi città.

Gli aggiornamenti

Ore 16 - In A12 coda tra Genova Est e il bivio con la A7 per traffico intenso. In A10 coda a tratti tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova per traffico intenso. Sempre in A10 coda di 3 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia per traffico intenso.

Ore 15 - Sulla A10 rallentamenti tra Varazze e il bivio con la A26 per traffico intenso. In A10 al confine si stato 2 km tra Bordighera verso la Francia. Sempre in A10 si segnalano 3km di code tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova per traffico intenso, poi rallentamenti da Finale fino a Savona per traffico intenso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 11 Agosto 2025

Genova ostaggio dei traghetti, traffico e aria irrespirabile: fate qualcosa

Genova di nuovo bloccata. Ancora una volta una parte della città è rimasta paralizzata. Non per un evento eccezionale, ma per i traghetti. Bastano poche ore di arrivi massicci per trasformare le strade in un ingorgo infinito, costringendo i residenti di Sampierdarena e dintorni a respirare gas di sc