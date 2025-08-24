Rientro dalle vacanze, la situazione lungo le autostrade della Liguria

Domenica di rientro dopo le vacanze per molti. Dopo un fine settimana passato lungo le località delle Riviere di Ponente e Levante della Liguria traffico intenso in direzioni delle grandi città.

Gli aggiornamenti

Ore 16 - In A12 coda tra Genova Est e il bivio con la A7 per traffico intenso. In A10 coda a tratti tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova per traffico intenso. Sempre in A10 coda di 3 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia per traffico intenso.

Ore 15 - Sulla A10 rallentamenti tra Varazze e il bivio con la A26 per traffico intenso. In A10 al confine si stato 2 km tra Bordighera verso la Francia. Sempre in A10 si segnalano 3km di code tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova per traffico intenso, poi rallentamenti da Finale fino a Savona per traffico intenso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook