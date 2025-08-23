Primocanale davanti alle reti nazionali durante allerta del 20 agosto

La cartina al tornasole per noi che facciamo informazione crossmediale sono i dati di ascolto Auditel e i numeri sui social. Come per i giornali le copie vendute. Da sempre seguiamo ogni allerta per fare servizio pubblico ai liguri e anche questa volta, il 20 agosto, abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per raccontare, questa volta per fortuna che non è accaduto nulla di grave, ma i nostri utenti vogliono sapere anche questo, vogliono notizie in tempo reale se possono o non possono uscire, la situazione delle strade, autostrade e le previsioni delle ore a venire.

Durante questa allerta arancione del 20 agosto siamo stati la prima emittente in assoluto tra tutte le tv nazionali come risulta dalla scheda Auditel che analizza gli ascolti ora per ora che pubblichiamo per chiarezza e trasparenza.

Lo share ha toccato il 41.90% tra tutte le tv accese in Liguria e la diretta è stata seguita da oltre 200 mila persone in Tv.

I dati poi dei social sono davvero impressionanti:

Su Instagram i nostri video hanno totalizzato oltre 500.000 visualizzazioni





Su Facebook la diretta sopra i 15.000 utenti e i post oltre 50.000

Infine su You tube sono stati oltre 7.000 a seguirci on line.

Questo e’ come ormai Primocanale si è evoluta in modo realmente crossmediale per dare informazione di servizio pubblico su tutte le piattaforme oltre che sulla storica tv sul canale 10.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook