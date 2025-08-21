Frecciarossa al posto dei Frecciabianca sulla Genova-Roma: come cambiano i prezzi dei biglietti

Un treno Frecciarossa fermo in stazione

Anche in Liguria è pronto a transitare il Frecciarossa: grazie al rinnovo del materiale rotabile sulla linea Genova-Roma da lunedì prossimo, 25 agosto, verranno sostituiti i treni Frecciabianca con convogli Frecciarossa.

Le agevolazioni per giovani e anziani

I primi due collegamenti interessati dall'introduzione dei nuovi convogli Frecciarossa saranno i treni 8606 (Roma Termini - Genova Piazza Principe- Torino Porta Nuova) e 8623 (Torino Porta Nuova - Genova Piazza Principe - Roma Termini). I viaggiatori godranno di tutti i servizi disponibili a bordo quali ristorazione, connessione Wi-Fi e portale multimediale. Il passaggio al Frecciarossa comporterà l'adeguamento delle tariffe. I viaggi sul Frecciarossa prevedono un'ampia disponibilità di posti a tariffe speciali come la Economy e la Super Economy, promozioni quali FrecciaDAYS (per viaggi infrasettimanali) oltre a FrecciaYOUNG (per under 30), FrecciaSenior (per over 60) oppure carnet AV 5-10-15 viaggi riservati ai titolari CartaFRECCIA.

A cosa serve la Carta Tuttotreno

Trenitalia e Regione Liguria hanno avviato un tavolo tecnico per agevolare i clienti abituali, consentendo loro di viaggiare nella tratta ligure su tutte le categorie di treni dalle Frecce agli Intercity e ai regionali con un’attenzione particolare anche ai costi. Da lunedì 25 agosto e fino al 31 ottobre, i viaggiatori titolari di una Carta Tuttotreno nella tratta tra Genova e La Spezia potranno utilizzare il Frecciarossa 8623 in partenza da Genova Piazza Principe alle ore 17:05 con fermate a Genova Brignole (17.10/17.12), Rapallo (17:35/17.37), Chiavari (17:44/17.46) e La Spezia (18/14/18.16) senza la consueta prenotazione e senza sovrapprezzo. Questo varrà quindi per i mesi di agosto, settembre e ottobre per arrivare, alla fine dell'anno, a un accordo tra Trenitalia e Regione Liguria per quanto concerne le tariffe, garantendo un equilibrio tra la qualità del servizio e la sostenibilità economica per i pendolari.

La soddisfazione di Regione Liguria

"Siamo soddisfatti dell'attivazione del Frecciarossa – dichiarano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore ai Trasporti Marco Scajola – perché garantisce un servizio di qualità superiore e rafforza i collegamenti della nostra regione con il resto d’Italia. Ma abbiamo chiesto da subito che il cambiamento non comporti maggiori costi per i lavoratori e l’annullamento della carta TuttoTreno. Trenitalia ha recepito la nostra posizione e pertanto dal 25 agosto i pendolari potranno utilizzare la carta TuttoTreno anche sul Frecciarossa che sostituisce il Frecciabianca 8623, con costi invariati, fino almeno alla fine di ottobre. Ringraziamo l'azienda per aver compreso l’importanza di questa decisione, che tutela i diritti dei lavoratori liguri e dà il tempo necessario per costruire insieme una soluzione definitiva". I pendolari potranno dunque utilizzare l'abbonamento sui treni regionali, sul nuovo Frecciarossa che sostituisce il Frecciabianca 8623 e sugli altri Frecciabianca che rimarranno in servizio. "Il Frecciarossa rispetto al Frecciabianca non fermerà a Sarzana - continuano Bucci e Scajola - anche questo aspetto è stato evidenziato nella riunione, ribadendo che si tratta di una località strategica. Pur prendendo atto dell'esistenza di una connessione con un regionale che consentirà ai pendolari di raggiungere la località in tempi ragionevoli, riteniamo che una sosta a Sarzana sia motivata dall'importanza della destinazione e quindi abbiamo già chiesto a Trenitalia di introdurla anche per il nuovo Frecciarossa». «Nel lavoro che faremo nelle prossime settimane – concludono Bucci e Scajola – sarà importante il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei pendolari secondo il nostro consueto modo di operare, condividendo le scelte con i soggetti interessati".

