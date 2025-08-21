Calcio a 5, il 27 agosto a Campo Ligure la presentazione ufficiale della CDM Futsal

Dopo la festa per il ritorno in serie A nel campionato di calcio a 5 la CDM Futsal rinnova anche quest’anno l’appuntamento in piazza per la presentazione ufficiale della rosa 2025/26. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 agosto, a partire dalle ore 20.45, in piazza Vittorio Emanuele II a Campo Ligure.

Tanti ospiti, buon cibo e soprattutto tanto divertimento, con la musica e l’energia del duo genovese “Questo e Quello”, per una serata che vedrà sfilare sul palco, uno dopo l’altro, tutti i protagonisti della cavalcata della scorsa stagione ma anche i tanti volti nuovi arrivati nel mercato estivo a dar man forte alla squadra, allenata anche quest’anno da mister Hugo de Jesus. Poi tutta la dirigenza, con in testa ovviamente il presidente Matteo Fortuna, e anche le giovani promesse della formazione Under 19. Parte così ufficialmente la stagione 2025/26 che riporta la CDM Futsal e tutta la Liguria nella Serie A del futsal italiano.

Il 16 settembre la CDM Futsal presenterà a Terrazza Colombo la nuova maglia ufficiale che verrà indossata durante la stagione. La squadra è già da qualche giorno al lavoro per trovare la giusta amalgama e la forma migliore per farsi trovare pronta per i primi appuntamenti che conteranno. Si partirà infatti sabato 13 settembre alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Chiavari per la gara d’andata del primo turno di Coppa Divisione contro la Levante Futsal, con la gara di ritorno già fissata per venerdì 19 alle 20.30 a Campo Ligure. Ma la vera attesa è per il debutto in campionato, in programma sette giorni dopo, venerdì 26 settembre alle ore 20.30 contro la Feldi Eboli, sempre fra le mura amiche del Palasport di Campo Ligure.

