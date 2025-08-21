Terzo gufo reale all’Enpa di Genova: salvato dopo la tempesta di fulmini, è record

Un nuovo ospite d’eccezione è arrivato al Centro recupero animali selvatici (Cras) dell’Enpa di Genova: un gufo reale, il terzo esemplare ricoverato contemporaneamente nella struttura, segnando un record per l'associazione.

Il rapace, rinvenuto poco dopo l’alba di ieri, 20 agosto 2025, nel centro di Santa Margherita Ligure, è stato soccorso dai guardiaparco dell’Ente Parco di Portofino e trasportato al centro in condizioni di evidente spaesamento, probabilmente causato dalla violenta tempesta di fulmini che ha colpito la zona nella notte.

A un primo esame, il gufo non presenta fratture o ferite evidenti. “Non sembra avere lesioni gravi,” spiegano i volontari dell’Enpa, “ma procederemo con accertamenti approfonditi per un check-up completo.” L’ipotesi più probabile è che il rapace, sorpreso dal nubifragio, abbia perso l’orientamento. L’obiettivo è chiaro: dopo le cure necessarie, il maestoso predatore potrà essere rilasciato nel suo habitat naturale, il “regno” dei boschi liguri. Questo terzo gufo reale segna un traguardo significativo per l’Enpa di Genova. “Avere tre esemplari contemporaneamente è un record per noi,” sottolineano i responsabili del Cras. Il gufo reale, il più grande rapace notturno d’Europa e “predatore alfa” al vertice della catena alimentare, sta registrando un incremento numerico in Liguria, un segnale positivo per la biodiversità. “Questi ricoveri frequenti confermano un trend di crescita della specie,” aggiungono, “che è cruciale per l’equilibrio ecologico e gode di un alto livello di protezione.” Il lavoro del Cras non si limita alla cura degli animali: la struttura svolge un ruolo fondamentale nella raccolta di dati scientifici, contribuendo alla conservazione di specie protette come il gufo reale. Ogni esemplare soccorso offre preziose informazioni sulla salute della popolazione locale e sull’impatto di eventi estremi, come la recente tempesta. L’Enpa si augura che, dopo un “tagliando” completo, questo gufo possa presto volare di nuovo libero, simbolo di una natura che, nonostante le sfide, continua a prosperare".