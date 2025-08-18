Tubatura esplosa in via Montaldo, Tursi: "Entro stasera viabilità regolare"

"Stiamo accelerando i lavori con Aster e pensiamo che da lunedì pomeriggio la viabilità possa tornare alla normalità". Lo annuncia la sindaca di Genova, Silvia Salis, nel corso del sopralluogo nel tardo pomeriggio di domenica all'incrocio tra via Montaldo e via Bobbio, dove sabato è esplosa una tubatura dell'acqua. Con lei anche l'assessora alla Polizia Locale e Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e il presidente del Municipio Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore.

La sindaca sottolinea che quella che è esplosa "è una delle condotte principali della città. Era ancora in ghisa grigia, quindi serve un lavoro di ammodernamento in tutta la città. Ne ho parlato con l'assessore Massimo Ferrante: bisogna mettere a punto un programma con Ireti. Tra pochi giorni incontrerò l'amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo, e con lui faremo un ragionamento che coinvolge vari settori, tra cui quello delle condotte dell'acqua. C'è già un piano di investimenti, andrà implementato". Salis ricorda che «dopo varie verifiche, i cantieri dei 4 Assi che incidono in quest'area non sono stati ritenuti responsabili di questo evento, che invece è legato alla vetustà delle condotte. Però c'è sicuramente un intreccio di situazioni che richiede una grande cura e, soprattutto, una pianificazione a lungo termine".



Viscogliosi, che già ieri si era recata sul luogo dell'esplosione della tubatura, sottolinea il tempestivo ed efficace lavoro della Polizia Locale: «Sono stati i primi ad arrivare e sono ancora qui a presidiare il cantiere. Nel momento di massima emergenza avevamo sei pattuglie in azione, ora ne restano due fisse. Hanno fatto e stanno facendo un efficace lavoro di messa in sicurezza, dimostrando grande vicinanza alla città. Questo è il compito più importante che svolge la Polizia Locale: garantire la viabilità e la sicurezza in costante contatto con i cittadini".

