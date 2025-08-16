Sono Jack e Zeus i vincitori del premio Fedeltà del cane di Camogli

Sono Jack, labrador di 3 anni, e Zeus, bassotto di 7 anni i vincitori ex aequo del premio Fedeltà del cane che verrà consegnato oggi a Camogli.

Premio speciale per Arwuen e Luna al lavoro per "La Stanza di Peggy"

Premio speciale per Arwuen e Luna, due flat coated retriever di 7 e 4 anni, impegnati nel progetto "La Stanza di Peggy", la prima esperienza in Italia di pet therapy rivolta alle donne vittime di violenza. Con loro Isotta, griffon bleu de gascogne di 6 anni, che opera in vari progetti a beneficio di persone fragili. "La Stanza di Peggy" è un progetto - primo in Italia - in cui gli interventi assistiti con animali (Iaa) sono abbinati a una problematica molto delicata e purtroppo di grande attualità, qual è la violenza di genere.

Jack ha difeso la sua proprietaria, aggredita da due cani

Jack si è guadagnato il primo posto difendendo la sua proprietaria aggredita da due cani. Lo scorso novembre Romina, una giovane donna di Castel di Sangro, durante una passeggiata ha sentito due cani avvicinarsi a lei da dietro. Uno dei due, un molosso, la fissava minaccioso mentre lei rimaneva immobile poi assieme al'altro, di dimensioni più piccole l'hanno attaccata azzannandola al braccio e alla schiena. Poi Jack è intervenuto e lei è riuscita a liberarsi dalla stretta del molosso e a trovare rifugio all'interno di una tensostruttura nelle vicinanze, nascondendosi dietro un bancone. Jack è ruscito a far allontanare i due cani e ha raggiunto Romina rimanendole accanto fino all'arrivo dei soccorsi. Zeus invece con il suo abbaiare ha portato i soccorsi alla sua proprietaria finita in un pozzo artesiano e rimasta appesa al bordo.

Menzione speciale per Night Spirit

Menzione speciale per Night Spirit, premiato nel 2019 con "tutti i nostri Angeli del Soccorso", le unità cinofile intervenute nelle operazioni di soccorso al ponte Morandi e morto poche settimane fa a 14 anni.

