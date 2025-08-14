Ultime notizie
- Sette anni dal Morandi, Rixi: "Aspettiamo la sentenza per fare le leggi sulle concessioni"
- Sette anni dal Morandi, a Certosa la messa in ricordo delle vittime
- Sette anni dal crollo del Morandi. L'arcivescovo Tasca: "Serve giustizia"
- Sette anni dal Morandi, Robotti: "E' importante che oggi ci sia il Memoriale"
- Sette anni dal Morandi, la commozione di Paola Vicini nel ricordare il figlio Mirko
- Sette anni dal Morandi, Altadonna: "Non sono convinto che avremo la verità"
IL COMMENTO
Sindaca, difenda la sua città dal caos traffico del porto
Un dehors anche per Verdi con i “Falstaff” in piazza Soziglia