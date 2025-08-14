Attualità

Sette anni dal Morandi, la commozione di Paola Vicini nel ricordare il figlio Mirko

di Redazione

 

Giovedì 14 Agosto 2025

Sette anni dal Morandi, Altadonna: "Non sono convinto che avremo la verità"

https://www.youtube.com/embed/rOi4HYGsfG8?si=nzcNO5yBMpsfREZs  
Giovedì 14 Agosto 2025

Sette anni dal Morandi, alle 11,36 Genova si ferma. Lo Stato chiede scusa ai familiari delle vittime

https://www.youtube.com/embed/MJfho3OqvyI?si=MP5hN0VMmGUDVw55 Genova ricorda le 43 vittime del crollo di ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. A sette anni dalla tragedia la giornata della commemorazione per non dimenticare la tragedia. Primocanale dedica la giornata al ricordo delle vittime e