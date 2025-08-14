Sette anni dal crollo del Morandi. L'arcivescovo Tasca: "Serve giustizia". Primocanale in diretta

Genova ricorda le 43 vittime del crollo di ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. A sette anni dalla tragedia la giornata della commemorazione per non dimenticare la tragedia. Primocanale dedica la giornata al ricordo delle vittime e per stare accanto ai parenti che aspettano da ormai sette anni giustizia. La commemorazione di quest'anno è la prima che si svolge nel nuovo memoriale inaugurato il 15 dicembre del 2024.

Pino Matti Altadonna, padre di Luigi morto nel crollo prima di entrare in chiesa commenta: "Credo poco a tutto, anche sul discorso del processo non sono convinto che avremo una verità, avremo una verità giuridica ma poi resterà sempre il dubbio. Anche se ci sarà una giustizia e delle condanne i nostri cari non ce li restituirà nessuno".

Per la sindaca di Genova Silvia Salis è la prima volta che partecipa nel suo ruolo istituzionale alla cerimonia di commemorazione: "Questa è una giornata che tocca il cuore, una tragedia che non deve rimaner sopita nei nostri cuori. Siamo qui per non dimenticare. Per quanto riguarda il memoriale ci siamo impegnati affinché restasse aperto. Dobbiamo fare in modo di avere all'interno un programma che coinvolga tutta la città. Deve essere un memoriale destinato ai giovani". Oggi Marco Bucci è il presidente di Regione Liguria ma il giorno della tragedia era il sindaco di Genova: "È importante che tutta la città ma anche tutta l'Italia sia unita a noi nella commemorazione di questa tragedia. Rimbocchiamoci tutti le maniche per far sì che una cosa del genere non succeda mai più". L'arcivescovo di Genova Marco Tasca commenta: "È una giornata di riflessione. È importante dire ancora una volta che la prima esigenza è la giustizia e che il percorso arrivi a conclusione". Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi: "Quella giornata ha cambiato la vita a tanti di noi. Quel dolore è ancora vivo. Una tragedia dovuta anche alle mancanze nella gestione infrastrutturale (del ponte ndr). Da lì sono cambiate anche tutte le norme, siamo riusciti anche a ottenere una legge sui risarcimenti. Ora aspettiamo le sentenze sulle cause che hanno provocato la tragedia e per noi è importante perché nei prossimi anni dovemmo anche riscrivere le concessioni".

La messa nella chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa

Qualche minuto dopo le 9 inizia all'interno della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa la messa in ricordo delle 43 vittime celebrata dall'Arcivescovo di Genova Marco Tasca.

Il programma della giornata di commemorazione

Alle ore 9 presso la Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa celebrata la messa in ricordo delle vittime dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca. Dalle 10 attesa la presenza delle istituzioni con la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente di Regione Marco Bucci, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il prefetto Cinzia Torraco e le altre autorità.

Dalle 10,30 al Memoriale di via Argine Polcevera al via la cerimonia in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. Qui saranno presenti i Gonfaloni di Genova, Regione Liguria, Città Metropolitana e Regione Lombardia. All'interno del Memoriale in fronte al Totem con l'elenco dei nomi delle vittime verrà posizionata una corona del Presidente della Repubblica, una corona della presidenza del consiglio dei ministri, quella del Seanato e della Camera e una corona dei parenti.

Primo 14 agosto al memoriale, Possetti: "Sia una risorsa e non un peso" - leggi qui

Alle 10,40 la deposizione delle corone con il minuto di silenzio suonato dal trombettista Alberto Farnatale del Conservatorio Nicolò Paganini. Alle 10,45, nell’area esterno antistante all’ingresso della serra del Memoriale, lo speaker Franco Nativo introduce e annuncia l'inizio della cerimonia. A seguire la prima performance artistica dell'Ensemble Vox Artist del maestro Attilio Sottini (flauto) con il mezzo soprano Giada Venturini, e Alessandro Valtulini alla tastiera in collaborazione con l'Accademia di Canto del Teatro Carlo Felice.

Poi sale sul palco Gianni Andreoli dell'Associazione "Noi per Voi Valle Stura Masone" con una rappresentanza di bambini. Sarà letto il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire gli interventi da parte dell'Imam, Suleiman Rustemi, dell'Arcivescovo di Genova Marco Tasca, della Sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e della rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.

Alle 11,36, l'ora esatta del crollo del ponte, il minuto di silenzio. In contemporanea verranno suonate tutte le sirene delle navi in porto e tutte le campane della diocesi. In contemporanea sullo schermo sarà proiettato il filmato con le immagini del crollo con lo scorrere dei nomi delle vittime.

Alle 11,40 la seconda performance artistica dell'Ensemble con il "Domine Deus" di A. Vivaldi (mezzosoprano/flauto/tastiera) e il "Solo l'Amore crea" con Suor E. Guidi (mezzosoprano/flauto/tastiera).

A seguire i ringraziamenti finali e la conclusione della commemorazione.

Quest'anno non ci sarà invece il tradizionale lancio delle 43 rose rosse nel torrente Polcevera da parte del comitato "Quelli del Morandi" nato per ricordare le vittime.