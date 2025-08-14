Sette anni dal Morandi, Mattarella: "La sicurezza delle infrastrutture non ammette negligenze"

Nel giorno del settimo anniversario del crollo di Ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio in ricordo della tragedia.

"Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: quarantatré vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell'Italia - scrive Mattarella -. Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni".

Il capo di Stato aggiunge: "La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze. La rapida ricostruzione di un cosi importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l'Italia, è stata un atto di ripartenza. La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza. Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari" conclude Mattarella nel messaggio inviato in occasione dell'anniverdario della tragedia.

