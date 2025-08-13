Attualità

Arrivano da Pisa due bimbi da Gaza: cure salvavita al Gaslini di Genova

di An.De.

Arriveranno questa notte all’aeroporto militare di Pisa due bambini di un anno provenienti dalla Striscia di Gaza, grazie a un’operazione umanitaria coordinata dalla Prefettura, dall’Aeronautica Militare e dall’Unità di Crisi della Farnesina, con il supporto della Protezione Civile nazionale (CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia), della Protezione Civile Liguria, del 118 di Genova e dei volontari.

I piccoli pazienti, affetti da patologie croniche non direttamente correlate al conflitto, saranno trasferiti immediatamente all’Ospedale Gaslini di Genova, dove riceveranno cure specialistiche presso le Unità Operative di Neurologia e Gastroenterologia.

Accompagnati dai genitori, saranno presi in carico fin dalla prima settimana dal team medico multidisciplinare del Gaslini, che seguirà ogni fase del loro percorso di cura.

