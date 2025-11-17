Terzo Valico, Commissario Mauceri: "Entro Natale giù il diaframma Val Lemme-Castagnola"

"I lavori di scavo del Terzo Valico vanno avanti, siamo vicinissimi all'abbattimento del diaframma tra la Val Lemme e Castagnola (Alessandria) che penso possa avvenire già prima di Natale, facendo i debiti scongiuri visto che con la montagna non sappiamo mai cosa troviamo, lo scavo del tratto centrale sotto agli Appennini è un passo significativo che mi rende fiducioso sul completamento di lavori". Così il commissario straordinario del progetto unico Terzo Valico-Nodo ferroviario di Genova Calogero Mauceri a margine di un incontro con il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, interviene sull'avanzamento dei lavori dell'alta velocità ferroviaria Genova-Milano.

Il viceministro Rixi sottolinea che "i lavori del Terzo Valico stanno andando avanti secondo il cronoprogramma, ci aspettiamo di aprire la linea secondo le previsioni". Mauceri fa anche il punto sui cantieri per il nuovo nodo ferroviario di Genova: "Stamattina ho fatto un sopralluogo al sestuplicamento ferroviario a Genova, i due nuovi binari tra le stazioni di Genova Principe e Brignole, e lì devo dire che ho constatato che un binario è già completamente steso, verranno completate le operazioni di costruzione della galleria artificiale su Brignole proprio fra una decina di giorni, entro la fine del mese, e quindi si inizierà da subito la stesa del secondo binario. Tutto questo mi rende confidente nel fatto che a giugno completeremo anche il sestuplicamento".