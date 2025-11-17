Cronaca

Bambina di 11 anni confessa alla madre di essere stata abusata da un amico di famiglia

di redazione

Ha confessato alla mamma di essere stata abusata a 11 anni da un amico di famiglia. Ha trovato il coraggio otto anni dopo, una sera sul divano con la madre mentre guardava un film. Adesso i carabinieri e la procura hanno aperto una inchiesta. I militari hanno ascoltato la ragazza che ha fatto subito il nome dell'abusatore.

Si tratta di un uomo di 40 anni, amico della madre e per questo abituale frequentatore della casa della vittima. L'uomo, che ora è iscritto nel registro degli indagati, l'accompagnava anche a fare attività sportiva o l'andava a prendere a scuola. L'accusa è violenza sessuale aggravata su minore.

L'inchiesta è in mano a uno dei magistrati del pool Fasce deboli. La giovane donna è stata sentita in via preliminare quando ha formalizzato la denuncia e nei prossimi giorni potrebbe essere sentita di nuovo, magari in incidente probatorio. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2019. Proprio in quell'anno è entrato in vigore il cosiddetto Codice rosso che inasprisce le pene per questo tipo di reato.

