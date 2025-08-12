Stelle cadenti, l'esperto: "I giorni migliori sono dal 12 al 14 agosto"

× Il tuo browser è obsoleto.

Non più il 10 agosto come da tradizione ma qualche giorno dopo. A spiegare a Primocanale quando è il periodo migliore per osservare le stelle cadenti è Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.

"Ormai è da un po' di tempo, decenni, per non dire secoli, che il momento del massimo si è un po' spostato nelle notti fra il 12 e il 13 agosto, dato che il periodo ottimale è fra il 10 e il 14, ecco che l'ottimo, ancora più ottimo, è a metà di questo periodo e quindi la notte fra il 12 e il 13, ma un po' tutte queste notti vanno bene, anzi anche dopo il 14 agosto, quando saremo nella fase di uscita da questa fase, ci usciremo il 24-25. Tutte queste sere sono buone per andare a provare a osservare il fenomeno e soprattutto per stare una sera sotto il cielo".

Cosa sono le stelle cadenti

Le stelle cadenti non sono delle vere stelle che cadono ma delle meteore, cioè piccoli frammenti di roccia o polvere provenienti dallo spazio che, entrando nell'atmosfera terrestre ad altissima velocità, si riscaldano e si disintegrano creando una scia luminosa nel cielo. Questi detriti spaziali provengono in gran parte da comete o asteroidi che lasciano dietro di sé una scia di particelle; quando la Terra attraversa queste scie, vediamo lo spettacolo delle "stelle cadenti".

