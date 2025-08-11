Ondata di calore di livello 3, ecco il numero verde di emergenza

A seguito dell’avviso emesso dal Ministero della Salute nella città di Genova per ondata di calore di Livello 3 (rosso) previsto per la giornata di mercoledì 13 agosto, il COC si è riunito per definire le azioni del Piano di Protezione civile per il rischio ondate di calore.

Il livello “rosso” prevede condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini, persone con malattie croniche.

Regole utili per prevenire i rischi

Il Comune riferisce che si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.

Si ricorda anche che, in caso di ondata di calore emanata dal Ministero, dalle 12,30 alle 16,30 restano chiusi tutti i cantieri all’aperto, sulla base di specifica ordinanza emanata da Regione Liguria.

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma "Estate sicura" (https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile/programma-estate-sicura) sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura.