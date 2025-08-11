Caldo torrido: a Genova oggi e domani bollino arancione poi diventa rosso

La settimana che porta a Ferragosto è all'insegna del caldo torrido e delle temperature alte anche in Liguria. Previste punte oltre i 35 gradi con un caldo torrido che causerà un elevato disagio fisiologico su tutte le coste. Il ministero ha emesso per Genova un bollino arancione per caldo per le giornate di lunedì 11 e martedì 12 agosto, bollino che diventerà rosso mercoledì 13 agosto. Le temperature minime saranno superiori ai 26-27 gradi. Nell'entroterra invece previsto moderato disagio fisiologico per caldo con parziale refrigerio solo durante la notte e nelle prime ore del mattino. E già alle 11 il termometro è salito oltre la soglia dei 30 gradi: ad Albenga 36,6 gradi, a Casarza Ligure 36 gradi, a Framura 35 gradi, a Sestri Levante 34.

Le previsioni Arpal

Lunedì 11 agosto - Cielo sereno per l'intera giornata salvo sporadici annuvolamenti cumuliformi sugli appennini ed Alpi Liguri. Clima molto caldo. Temperature in generale ulteriore aumento sia nelle minime che nelle massime con valori ampiamente superiori alle medie climatologiche. Possibili di episodi di caldo torrido. Umidità: su valori medio-bassi. Venti deboli o localmente moderati settentrionali su località centrali e su zone interne, locali regimi di brezza sulle riviere. Mare poco mosso o quasi calmo.

Martedì 12 agosto - Sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti cumuliformi pomeridiani su Appennino ed Alpi Liguri. Su queste ultime zone non si escludono sporadici piovaschi. Temperature stazionarie o localmente in lieve diminuzione. Umidità su valori medio-bassi. Venti deboli o localmente moderati settentrionali su località centrali e su zone interne, locali regimi di brezza sulle riviere. Mare poco mosso o quasi calmo.

Mercoledì 13 agosto - Sereno o poco nuvoloso, possibili isolati fenomeni sui rilievi. Temperature in diminuzione. Venti deboli a prevalente regime di brezza.

Giovedì 14 agosto - Sereno o poco nuvoloso, possibili locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli a prevalente regime di brezza.

Venerdì 15 agosto - Sereno o poco nuvoloso, possibili locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli a prevalente regime di brezza.

