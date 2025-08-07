Blitz contro il degrado a via Quinto: sgomberati bivacchi, cinque multe e area ripulita

, nell’ambito delle attività mirate al contrasto del degrado urbano ed a seguito di diverse segnalazioni, personale della Polizia Locale di Genova è intervenuto nell’area adiacente l’accesso a mare di via Quinto. Sul posto sono stati trovati due ripari di fortuna, con materassi e coperte. Sono state identificate cinque persone: due cittadini extracomunitari in regola con richiesta di proroga del permesso di soggiorno e tre cittadini italiani, tra cui una minore.

Sanzioni e assistenza sociale per i presenti

In presenza di violazioni dell’articolo 50 del Regolamento di Polizia Urbana, relative a bivacchi non autorizzati, sono state elevate cinque sanzioni. Gli agenti si sono immediatamente attivati per verificare le condizioni dei presenti, allertando il numero unico dei Servizi Sociali per le emergenze. Ai due cittadini stranieri è stato offerto un posto nel dormitorio Massoero, presso il Porto Antico. Per i cittadini italiani, in particolare per la minore, sono stati effettuati gli opportuni controlli: la ragazza è stata affidata a parenti maggiorenni, inclusa la persona che la accompagnava. L’intero nucleo potrà quindi accedere ai percorsi di assistenza previsti.

Pulizia e ripristino dell’area

Al termine delle operazioni, l’area è stata completamente ripulita e sanificata da AMIU, restituendola alla fruizione dei cittadini e dei bagnanti.

Bonifica dei giardini in largo Cattanei

Un secondo intervento è stato effettuato in largo Cattanei, all’altezza di via Redipuglia, dove non è stata rilevata alcuna presenza, ma si è comunque proceduto alla bonifica dei giardini pubblici per garantirne la piena fruibilità.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook