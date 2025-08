Tragedia in montagna: morto Andrea Caradonna, ex ispettore delle volanti di Genova

La vittima Andrea Caradonna

Andrea Caradonna, 57 anni, è morto ieri pomeriggio durante un'escursione mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Primo dirigente della polizia di Stato, era stato ispettore delle volanti a Genova dal 2005 al 2008. Caradonna è precipitato dalla ferrata di Valimpach, nel comune di Caldonazzo, in Trentino. Residente a Ladispoli in provincia di Roma, si trovava con la moglie e i tre figli. La tragedia si è consumata in un attimo. La ferrata alterna tratti attrezzati a tratti di sentiero, sviluppandosi lungo alcune cascate. Il 57enne procedeva in fondo al gruppo, in uno dei tratti non attrezzati quando è stato visto precipitare verso una di esse. La moglie ha chiamato il 112 nel momento in cui non riusciva a mettersi in contatto con lui. Quando i soccorritori hanno individuato il corpo dell’escursionista per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Chi era Andrea Caradonna

Andrea Caradonna era un funzionario di polizia in servizio al ministero dell’Interno. Il sindacato Equilibrio Sicurezza lo ha così ricordato: “Con sgomento e dolore apprendiamo della scomparsa, in un tragico incidente, del dottor Andrea Caradonna, primo dirigente della polizia di Stato, apprezzatissimo funzionario di riferimento e di collegamento tra la nostra federazione e l'ufficio relazioni sindacali del dipartimento della polizia di Stato. Una grave perdita per i suoi cari ma anche per la polizia di Stato e per tutto il sindacalismo di polizia. Ci associamo alle condoglianze che saranno espresse alla famiglia dai vertici di Equilibrio Sicurezza della Federazione. Riposa in pace”.

Il ricordo di Andrea Caradonna

Non appena è iniziata a circolare la tragica notizia colleghi e chi lo conosceva ha voluto lasciare un ricordo di Andrea Caradonna: “Tutti quelli che lo hanno conosciuto a Genova alla fine degli anni Novanta lo ricordano come un bravo ragazzo, semplicemente come Andrea. Lui alla Polaria, bravo ragazzo, sempre sorridente, gentile, si vedeva subito che aveva i modi di fare, il portamento da dirigente. Quando tornò da Funzionario, lo salutai… dottor Caradonna, lui mi guarda... Ilario, sono sempre Andrea! Siamo rimasti tutti impietriti. Rip Andrea”. E ancora: “Ho saputo anche io. Andrea era un amico prima ancora di un collega e poi di un superiore, un dramma per la sua famiglia e per la famiglia della polizia di Stato”.

