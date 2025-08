Palio 100, un’edizione da ricordare tra polemiche e inconvenienti

La barca del Canaletto allagata

Ben prima della partenza è l’onda che fa ribollire la Morin che si fa notare, così come la fasciatura del primo cittadino Pierluigi Peracchini reduce dalla caduta in bicicletta nella stessa mattina della disfida. Il clima è teso, come ogni anno, e l’aria a tratti è irrespirabile a causa dei fumogeni che per il sostenuto venticello che arriva dal mare invadono le tribune, rendendo particolarmente difficoltoso il lavoro dei telecronisti.

Due vogatori soccorsi dal personale sanitario

L’armo dei giovani del Fezzano raggiunge la bandierina dei 500metri e partono i primi festeggiamenti, interrotti dall’apprensione per un vogatore del Canaletto che a causa di un colpo di remo alla gola ha bisogno di soccorso. Poco oltre la banchina della pesa anche l’equipaggio del Cadimare chiede aiuto per un suo atleta. Due interventi in mare in simultanea per gli equipaggi sanitari per fortuna prontamente risolti e senza nulla di grave per i ragazzi, ma con dei minuti di timore che congelano per qualche attimo l’atmosfera di festa. Show must go on: la disfida prosegue e il nuovo drappo del Palio femminile, non poco contestato, va per il secondo anno alle bianco azzurre del Fossamastra. Pianti, abbracci e urla d’esultanza nella norma.

La tribuna cede

Cresce la tensione man mano che si avvicinano le 19.30 con la partenza dei senior, e qui si complica la scena. La tribuna dell’autorità accoglie il ministro Nello Musumeci alla Protezione civile e alle Politiche del mare che assiste dalla zona centrale all’omaggio degli incursori alla centesima edizione del Palio.

Il lato di ponente della tribuna ha un lieve cedimento, prima dalla tribuna stampa in seguito anche nella zona dell’autorità, scatta il piano di sicurezza e l’area in pochi minuti viene sgomberata. Autorità e vip trovano posto sulla banchina dove parte il colpo d’inizio della gara. Il Canaletto non disattende i pronostici forte delle sei pre-palio vinte su otto e ben prima del traguardo dei 1000 metri i tifosi della borgata si tuffano in mare. L’entusiasmo dei sostenitori carica d’acqua la barca gialla che raggiunge la zona della pesa a pelo d’acqua. Si accendono le contestazioni da parte delle altre borgate che rendono necessario l’intervento della sicurezza e dei poliziotti in tenuta antisommossa.

Canaletto conquista il successo

Zavorre e cuscini sulla barca sono legati e la pesa blinda i vincitori: Palio senior al Canaletto. Il regolamento chiarisce i dubbi dei rivali: che “in caso di affondamento fortuito dello scafo da gara dopo l’arrivo l’armo non sarà squalificato se al momento dei controlli risulterà regolare” e prosegue “Il mancato rispetto di queste regole comporterà sanzioni che potranno giungere anche alla immediata squalifica e che saranno sanzionati, a norma del Regolamento di Giustizia e Disciplina a seconda della valutazione della Giuria” che però proclama senza tentennamenti l’armo vincitore. Eventuali sanzioni riguarderanno la prima pre-palio del prossimo anno. Un Centenario da ricordare tra inconvenienti e contestazioni, ma fa parte del Palio e la tribuna vip che cede e costringe tutti sulla banchina, al netto di non aver causato nessun ferito o danno, si ricorderà per diversi anni.

