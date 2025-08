Centenario del Palio del Golfo alla Spezia: ecco tutti i vincitori

Con due minuti di anticipo partenza valida per i juniores, la sfida dei 500 metri viene conquistata dagli squali del Fezzano con l’equipaggio composto da Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Francesco Bocchetti, Nicola Castellano, al timone Elisa De Giorgi; team allenato da Fabrizio Agrifogli e Massimo Bardella. Qualche momento di apprensione a conclusione della gara per la richiesta d’intervento di soccorso per due vogatori.