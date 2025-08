Val Bisagno, Salis: "Allo studio una soluzione immediata per la viabilità"

Durante il sopralluogo lungo le vie della città per valutare quali sono le principali necessità da un punto di vista dei lavori di manutenzione a Genova la sindaca Silvia Salis ha parlato anche della mobilità in Val Bisagno e dell'incontro che avrà la settimana prossima con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dopo che il progetto dello skymetro per la Val Bisagno è stato accantonato.

Come anticipato a Primocanale Salis ha spiegato che è in corso uno studio del Politecnico di Milano per trovare una soluzione alla viabilità della zona. "Ovviamente ci sarà la nostra volontà a partecipare a un successivo bando con un nuovo progetto - ha ribadito la sindaca Salis -. Ma credo che per la viabilità una risposta possa essere trovata immediatamente in uno studio e in una modifica della viabilità stessa. Detto questo, credo che anche vendere lo skymetro come una soluzione per la Val Bisagno senza rendersi conto che comunque avrebbe diciamo dato alla Val Bisagno una decina di anni di traffico completamente sconvolto di un cantiere profondamente impattante. Ecco questo è un modo di fare propaganda che non ha aiutato ovviamente" ha aggiunto la Sindaca ricordando che lo studio di nuove soluzioni per il traffico della Val Bisagno è stato affidato al Politecnico di Milano.

"Per noi è importante stabilire che con il nuovo bando che ci sarà l'anno prossimo ci sarà un nostro interesse - spiega Salis -, una nostra partecipazione e la progettazione che è stata fatta per lo skymetro, progettazione che ricordo in tre anni non ha prodotto nessun progetto realmente cantierabile ma un progetto con decine di pagine di prescrizioni, alcune ampiamente distruttive per la bassa e media Valbisagno, ci sarà il modo di poter far presente che quei soldi per la progettazione, quei denari per la progettazione sono che comunque parte di quella progettazione sarà comunque utile come studi preliminari per un nuovo progetto, per cui se si troverà un accordo su che parte possiamo trattenere i soldi per la progettazione".

