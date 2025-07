Salis a Primocanale: "Stop Skymetro, ho chiesto a Politecnico di Milano studio su mobilità Val Bisagno"

Uno studio del Politecnico di Milano sulla mobilità della Valbisagno. Lo ha annunciato la sindaca Silvia Salis a Terrazza Incontra, primo incontro pubblico con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Salis ha così ribadito la sua opposizione allo Skymetro, sottolineando il consenso politico ricevuto nelle aree della bassa e media Val Bisagno, dove il centrosinistra ha ottenuto un risultato migliore rispetto al distacco di 7 punti delle elezioni, segno dell’appoggio dei cittadini alla sua posizione.

Sul piano tecnico, riconosce la necessità di una soluzione per la mobilità congestionata della Val Bisagno. Ha richiesto un incontro con il ministro Salvini per discutere l’utilizzo dei 19 milioni di euro destinati alla progettazione dello Skymetro, che potrebbero essere riutilizzati per un progetto alternativo in vista del bando ministeriale del 2026. Nel frattempo, per rispondere immediatamente ai problemi di mobilità, Salis ha annunciato un accordo con il Politecnico di Milano, guidato dal professor Resta e dal professor Coppola, per uno studio che ripensi la mobilità della Val Bisagno. L’obiettivo è integrare i quattro assi di trasporto in un nuovo progetto che alleggerisca subito la congestione, in attesa di partecipare al bando con una proposta alternativa.

"La mia idea di legarmi al politecnico di Milano prevede la revisione di tutte le zone critiche di Genova e la ristrutturazione della mobilità valorizzando uno degli assi della valle", ha detto Salis.

