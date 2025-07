Vigilanza Phoneix group, in 9 a rischio: oggi presidio davanti a Tursi

Dopo oltre 2 anni di servizio continuativo 9 lavoratori rischiano concretamente di perdere il lavoro, e visto il poco preavviso dato dal Comune di Genova alla società appaltante, non poter vedere neppure attivati eventuali ammortizzatori sociali. Questa è la situazione in cui si trovano i 9 lavoratori della Phoenix group srl impegnati da oltre 2 anni nel servizio di guardianaggio presso le postazioni Est ed Ovest della Strada La Superba a seguito dell'affidamento del servizio, rinnovato più volte. Questa mattina è previsto alle 10 un presidio sotto Palazzo Tursi.

Il 25 luglio il Comune ha infatti inviato nota di cessazione del servizio a fare data dal 31 luglio alla società Phoenix group. "Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ritengono grave quanto accaduto, lavoratori che prestano servizio per un appalto del Comune, che hanno maturato l'anzianità necessaria per la clausola sociale richiamata nel disciplinare di gara, senza un tempestivo intervento dell'amministrazione resterebbero dal 1° agosto senza lavoro. Auspichiamo un rapido intervento della Sindaca e dell'assessore competente per porre rimedio all'attuale situazione, dal Comune stesso creata, e garantire così la doverosa continuità occupazionale", spiegano i sindacati.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook