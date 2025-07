Liquidi nel bagaglio a mano, ecco la situazione all'aeroporto di Genova

Sono al momento cinque gli aeroporti nazionali dove si può partire con all'interno del bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 millilitri. Si tratta degli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna e Torino. La precisazione arriva direttamente dall'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) che in una nota spiega come questi scali abbiano "già in dotazione scanner di nuova generazione. In tutti gli altri scali restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina".

Dunque anche chi parte dal Cristoforo Colombo di Genova dovrà continuare a imbarcare attraverso il bagaglio a mano al massimo contenitori di non oltre 100 millilitri di capacità. Il tutto in attesa che l'aeroporto del capoluogo ligure si doti di un nuovo scanner che permetta di far passare ai controlli bottiglie e confezioni fino a 2 litri di poter essere trasportati nei bagagli a mano e quindi in cabina.

Ma potrebbe essere una questione di poco tempo. Infatti, come spiega il presidente dell'Aeroporto di Genova Enrico Musso, gli scanner installati di recente al Colombo sono già di ultima generazione e di conseguenza tecnicamente in grado di fare un controllo approfondito come quelli installati negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bologna e Torino e autorizzati dall'Ecac (l'European Civil Aviation Conference) a far passare ai controlli liquidi fino a 2 litri.

L'unica differenza è che gli scanner dell'aeroporto di Genova sono stati realizzati da un'azienda diversa rispetto a quella che ha prodotto gli scanner degli aeroporti che hanno già ricevuto il disco verde dall'Ecac e recepito dall'Enac. Al momento l'ente europeo ha autorizzato gli scanner prodotti dalla Smiths. A Genova (come a Verona e Venezia) sono presenti invece quelli realizzati dalla Nuctech. A breve dovrebbe arrivare il via libera da parte dell'Ecac anche degli scanner di ultima generazione della Nuctech. A quel punto anche a Genova si potranno portare nei bagagli a mano quantità superiori di liquidi rispetto agli attuali 100 millilitri.

