L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 28 luglio 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

11 - Savona. sala del Consiglio della Provincia in via Sormano 12: presentazione dei nuovi interventi di rigenerazione urbana finanziati con i fondi della legge 145/2018 per la Provincia di Savona.

11,30 - Genova. Talent Garden, Giardini Baltimora: presentazione della nuova comunità energetica rinnovabile solidale di Genova 'Geeco-Genova Energie Condivise'.

12 - Albisola Superiore. Piazza del Carmine, zona Luceto. Sopralluogo dell'assessore regionale Scajola dove è stato recentemente finanziato un intervento di rigenerazione urbana a valere sul Fondo strategico regionale.

12,30 - La Spezia. Circolo Arci Canaletto. Conferenza di presentazione di una mozione riguardante i territori occupati palestinesi promossa dalle associazioni Acli, Amnesty International, Arci, Rete Pace e Disarmo.

14 - Genova. Sala della Trasparenza di piazza De Ferrari: presentazione di Liguria Go, il nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale. Sono presenti il presidente della Regione Bucci, l'assessore regionale Scajola, il responsabile direzione centrale business e servizi di Liguria digitale Battaglini e rappresentanti delle aziende del trasporto pubblico locale.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Al servizio del pubblico

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

18,30 - Anteprima calcio

21 - Il Programma Politico

22,30 - Ti Ricordi?

