Cavo (Noi Moderati): "Nove licenziamenti senza preavviso, altro che salario minimo"

"Apprendo con preoccupazione e stupore la notizia della revoca del servizio di vigilanza alla strada "La Superba" comunicata alle organizzazioni sindacali. Resto stupita che questa amministrazione di sinistra, dopo essersi riempita la bocca di una misura immagine come il salario minimo a 9 euro lordi per gli appalti pubblici, dopo essersi presentata con l'aumento di tasse che vanno a colpire le fasce più deboli degli inquilini, ora proceda a scelte che mettono a rischio posti di lavoro proprio nel settore pubblico senza alcun coinvolgimento dei sindacati": lo ha affermato Ilaria Cavo, deputata genovese e capogruppo di Noi Moderati - Bucci - Orgoglio Genova in Consiglio comunale.



"Ma come? - continua - Non dovevano essere loro i paladini dei lavoratori? Altro che salario minimo a 9 euro. Qui il numero 9 sta solo, nell'immediato, come numero di licenziamenti previsti senza preavviso ai sindacati. Invito la sindaca Salis e la giunta a non procedere con questa iniziativa e, ancor più, a non farlo prima di aver avuto un confronto con le organizzazioni sindacali a cui garantisco l'impegno del nostro gruppo per ogni eventuale iniziativa nell'interesse dei lavoratori".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook