Allerta gialla per temporali da Portofino alla Spezia: è il quarto weekend di maltempo

Allerta gialla per temporali sul levante della Liguria (Zone C ed E) dalle 10 alle 18 di ogg , 26 luglio. Sul resto della regione (Zone ABD) si segnala bassa probabilità di forti temporali. Si tratta della quarta allerta gialla per temporali emessa nelle ultime quattro settimane, tutte tra il weekend e l'inizio settimana.

L'"assaggio" di sabato con la pioggia a ponente

Il maltempo è già iniziato nella giornata di venerdì con piogge che hanno interessato principalmente il ponente del genovesato: ieri mattina infatti un primo nucleo si è formato tra l'alta Valle Stura e il ponente genovese facendo registrare una cumulata di 100 mm in 6 ore sul passo del Turchino e 95 mm a Prai, con intensità oraria massima di 49 mm/1h a Mele. Successivamente nelle ore centrali della giornata un secondo nucleo più strutturato si è sviluppato nel finalese dove ha insistito per più di un'ora facendo registrare fino a 52.2 mm in 1 ora a Castellari per poi spostarsi sull'albenganese parzialmente attenuato.

Le previsioni per il fine settimana: possibile grandine

Oggi si segnala instabilità diffusa che potrebbe portare sul levante regionale piogge localmente forti accompagnate da raffiche di vento e grandine di piccole medie dimensione. Si attende poi, nella giornata di domenica 27 luglio una pausa precipitativa, ma già dalla notte potrebbero manifestarsi i primi segnali di un peggioramento atteso per la giornata di lunedì, 28 luglio.

