Nasce il reparto operativo Laghi della Guardia Costiera, dipenderà da Genova. In un anno salvate più di 200 persone

È stato inaugurato a Milano, nell’anno del 160° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, il reparto operativo Laghi della Guardia Costiera. La nuova sede del Reparto della Guardia Costiera dipenderà dalla Direzione marittima di Genova e avrà il compito di coordinare le attività operative di ricerca e soccorso, la polizia in materia di sicurezza della navigazione ed i controlli sul diporto nautico sui laghi di Garda, Maggiore e Como, presidio di sicurezza a garanzia di quanti per lavoro o per turismo frequentano i tre laghi cosiddetti maggiori.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Matteo Salvini e del Comandante Generale, l'ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone.

Il nuovo reparto

Il nuovo reparto costituirà anche un centro direzionale per le attività di controllo lungo la filiera della pesca di competenza della Guardia

Costiera. Il reparto è dotato di una sala operativa all’avanguardia in grado di comunicare in maniera diretta e immediata con i mezzi deputati al soccorso operanti sui laghi maggiori, ed è stato realizzato nel palazzo del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche Lombardia ed Emilia-Romagna, in Piazzale Morandi 1.

I controlli sui laghi di Garda, Maggiore e Como

Dal Reparto dipenderanno i Nuclei della Guardia Costiera già presenti sui laghi di Garda, Maggiore e Como, fortemente voluti dalle comunità locali, che dispongono complessivamente di 16 mezzi navali, motovedette e battelli pneumatici, ad elevata specializzazione ed operativi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 100 i militari della Guardia Costiera che saranno impiegati a regime nel Reparto e nei Nuclei sui laghi.

In un anno più di 200 persone salvate

Nel 2024, la Guardia Costiera ha coordinato sui tre laghi maggiori 273 operazioni di ricerca e soccorso, con 532 persone e 208 mezzi nautici assistiti. Quest’anno, fino a oggi, sono state coordinate 144 operazioni, con oltre 234 persone e 88 mezzi nautici soccorsi. Con il valore aggiunto, in termini di efficienza e capacità, apportato dal nuovo Reparto Operativo Laghi, l’attività proseguirà senza sosta nel pieno della stagione estiva, quando si registra il maggior afflusso di turisti e la Guardia Costiera mette in campo l’operazione “Laghi sicuri”, e il massimo sforzo a tutela della sicurezza sulle acque dei laghi maggiori.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook