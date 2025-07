Folla disturba una tartaruga marina mentre fa il nido, l'appello: "Non toccatele"

× Il tuo browser è obsoleto.

Natura da proteggere. La Liguria continua a essere un luogo prescelto da parte delle tartarughe marine che, proprio in questo periodo, nidificano sulle spiagge della regione. Questa notte però, ad Alassio c'è stato un tentativo di nidificazione da parte di una tartaruga che è arrivata fin sulla spiaggia dove è stata attorniata da una serie di persone. Una di queste, forse pensando fosse in difficoltà, l'ha sollevata disturbando la nidificazione rendendo vano il suo lavoro: a quel punto l'animale è tornato in mare.

Le regole quando si incontra un animale come una tartaruga marina

Tornano quindi rilevanti le regole da seguire quando si incontra una tartaruga marina:

La fauna selvatica non va toccata in nessun modo, è un reato, nessuno che non sia autorizzato dagli enti competenti può manipolare o toccare questi animali.

Seconda cosa, l'animale non va disturbato. Quando si vede un animale, anche se può sembrare in difficoltà, la prima cosa da fare è avvisare la Guardia Costiera che, a quel punto, manda avanti la procedura corretta.

Le tartarughe marine fanno parte del patrimonio naturale comune e sono specie protette. Proteggerle significa difendere la biodiversità del Mediterraneo e il futuro della vita nei nostri mari.

