Stadio, Salis: "Accordo con le società per lasciarlo pubblico, non cambierà nome"

"Ho incontrato le dirigenza di Genoa e Sampdoria nelle ultime ore, entrambe sono favorevoli affinché resti un bene pubblico. Sono contenta andiamo avanti per provare a fare parte degli Europei del 2032". La sindaca di Genova Silvia Salis annuncia l’intesa con i due club in attesa dell’incontro che avrà presto con il Governo per fare il punto sulla candidatura.

Salis: "Il nome rimarrà Luigi Ferraris"

"Ho letto oggi di una polemica inutile che riguarda la possibilità che lo stadio di Genova cambi nome - spiega Salis - non ho ben capito come sia venuta fuori, forse in un passaggio di un progetto. Vi assicuro il nome resterà Luigi Ferraris, non ci sono dubbi".

