Levriero appena adottato scappa a Celle Ligure: ricerche in corso. L'appello per ritrovarlo

Ricerche in corso per un levriero di razza galgo scappato a Celle Ligure. L'appello arriva dall'associazione Acchiapalevrieri, che si occupa della ricerca e recupero di levrieri smarriti in tutta Italia.

L'appello

Il cane, di nome Perla, "è scappato con ancora il guinzaglio attaccato. Non conosce la zona perché era appena stata adottata ed è molto spaventata. Vi chiediamo aiuto nel diffondere il nostro appello perché potrebbe essersi allontanata di molto o rimanere nascosta a lungo".

