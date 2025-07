Rubano la Panda della protezione civile durante la premiazione per il bimbo ritrovato

Un'auto della protezione civile è stata rubata questa mattina a Ventimiglia a margine della cerimonia di ringraziamento e premiazione dei volontari che hanno partecipato alle ricerche del bambino di 5 anni scomparso l'11 luglio scorso e ritrovato domenica mattina nella frazione Latte. Il mezzo di soccorso è stato ritrovato dai carabinieri oggi pomeriggio in via Cavour.

A bordo dell'auto non dovrebbe mancare niente

Le telecamere di sorveglianza del Comune visto transitare l'auto verso le 10.45 in zona Balzi Rossi in direzione Francia, perciò si temeva che il veicolo avesse superato il confine. Dalla protezione civile fanno sapere che da un primo esame non sembra mancare nulla a bordo. Sono solo stati spostati sedile di guida e specchietti.

Indagini sono in corso per risalire agli autori del furto

"Ringraziamo i carabinieri, il Comune, la polizia locale e quanti hanno contribuito al ritrovamento - si legge in una nota - diffondendo la notizia del furto. Vogliamo pensare si sia trattato di una irresponsabile ragazzata". Indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.