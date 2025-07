Urbe capitale delle case per stranieri, è il comune ligure con più richieste

Il piccolo Comune di Urbe in provincia di Savona, appena 634 abitanti, è il Comune Ligure più richiesto dagli acquirenti immobiliari di tutto il mondo nei primi sei mesi del 2025. Le richieste maggiori arrivano da Regno Unito, Germania e Stati Uniti. È questo il dato che emerge dal portiale immobilare Gate-away.com.

L’interesse internazionale per la Liguria resta alto, ma cambia la geografia della domanda. Se in passato erano le località costiere ad attrarre la maggior parte degli acquirenti stranieri che cercano casa in Italia, oggi l’attenzione si sposta verso l’interno. A guidare questo nuovo trend è Urbe, piccolo comune della provincia di Savona incastonato nell’Appennino ligure, che nel primo semestre del 2025 ha visto un’impennata delle richieste dall’estero pari a +73,96% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che gli permette di salire al secondo posto della classifica dei comuni più richiesti della Liguria, dietro solo la città di Sanremo (Im).

Gli altri Comuni

Tra gli altri comuni liguri che registrano un buon andamento delle richieste figurano anche località come Sassello (Sv), noto per i suoi boschi, la produzione artigianale e la vivacità culturale. Ceriana (Im), arroccato tra gli ulivi della Valle Armea, ricco di fascino medievale e a pochi minuti da Sanremo. Perinaldo (Im), gioiello panoramico sulle colline dell’estremo ponente ligure, amato per la sua storia e la vista mozzafiato.

Da dove arrivano le maggiori richieste

A contribuire significativamente alla crescita di queste località è stato l’aumento delle richieste provenienti dal Regno Unito, con una crescita media del +60% rispetto all’anno precedente e una quota del 9,22% sul totale a livello regionale. Una classifica che viene sempre guidata dagli Stati Uniti con il 17,67% delle richieste sul totale. Scorrendo le altre posizioni troviamo la Germania con l’11,58%, Francia con il 9,41%, la Svezia con il 7,06%, il Canada con il 5,73% e l’Olanda con 3,14%.

La tipologia di acquirente

Dal punto di vista demografico, il profilo tipico dell’acquirente estero è over 56 anni (81%), con una forte presenza della fascia oltre i 66 anni (38%) in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti. Non sorprende quindi che sia aumentata la quota dei pensionati (42,77%), mentre tra i non pensionati prevalgono dipendenti (31,10%) e lavoratori autonomi (23,82%).

Le province più ricercate

Guardando alle province, quella di Imperia guida la classifica con il 40,14% delle richieste, seguita da quella di Savona con il 30,96%, Genova (18,17%) e La Spezia con il 10,73%. Le abitazioni più ricercate sono prevalentemente le categorie "appartamento" con il 28,75% delle richieste sul totale, la “villa” (18,04%) e “casolare” con il 9,53%. Il valore medio degli immobili ricercati varia notevolmente in base alla zona. Ad esempio all’interno - come nel Comune di Urbe - è pari a circa 45.895 euro. Mentre se fotografiamo la media dell’intera regione, il prezzo sale a circa 568.923 euro. Con una richiesta che si concentra principalmente nella fascia tra 0-100 mila euro (40.91% delle richieste totali) seguita da quella tra 100-250mila euro con il 25.53%.

I motivi dell'acquisto

La casa viene acquistata soprattutto in vista della pensione (46,3%), per un cambio vita (30,8%), ma anche per le vacanze (16%) o come investimento (6,3%).

