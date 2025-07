E' il sabato delle partenze e degli arrivi: 7mila auto in 24 ore in transito dal porto di Genova

Imbarco traghetti a Genova

E' una giornata di partenze e di arrivi dal porto di Genova, ma anche di transito di tanti croceristi che hanno tra i porti di attracco anche quello ligure. Tra grandi flussi di turisti e disagi al traffico si è aperto oggi, sabato 12 luglio, uno dei fine settimana considerati da "bollino rosso" in questa stagione vacanziera sul fronte del traffico, marittimo, stradale e autostradale. Da un lato i traghetti da e per le isole, Sardegna, Sicilia, Corsica, ma anche la Tunisia e la Spagna e le centinaia di veicoli in transito, a cui si aggiungono i croceristi che sbarcano, e quelli che transitano con escursioni organizzate o per una toccata e fuga fai-da-te. Dall'altro lato ci sono gli spostamenti in auto lungo le autostrade liguri, che tra sabato mattina e la domenica prevedono il bollino rosso in diverse tratte.

Arrivi e partenze dal porto di Genova: sabato 7mila veicoli

Dopo un venerdì al porto di Genova con 17 traghetti in movimento e 4700 mezzi in transito, sabato mattina sono arrivate in porto altre 5 navi da Sardegna e Spagna, con un totale di circa 1500 veicoli sbarcati. Sempre sul fronte degli arrivi, se ne attendono altri 1000 circa tra il pomeriggio e la sera per gli sbarchi da Sicilia, Tunisia, Sardegna e Corsica. Sul fronte delle partenze, se sabato mattina a salpare è una sola nave con 350 auto a bordo, dalle 13 alle 22 ne partono invece ben nove, dirette verso Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna con oltre 4500 veicoli che varcheranno gli imbarchi delle Stazioni Marittime. Per un totale di 7mila auto e mezzi di trasporto in transito da Genova. Tanti anche i croceristi in arrivo: una sola nave prevista per sabato, che però porta oltre 4600 passeggeri in transito.

Gli orari di traffico intenso sulle autostrade

Da monitorare la situazione delle autostrade. Sulla A10 bollino rosso oggi, sabato, la mattina in direzione Ponente, sulla A12 bollino giallo in direzione Levante sempre il sabato mattina. Per quanto riguarda poi il traffico in arrivo da Piemonte e Lombardia sulla A26 in direzione Genova è bollino rosso sabato mattina e anche domenica mattina.

Poi da domenica pomeriggio sarà l'ora del rientro. Sulla A10 in direzione Genova bollino rosso dalla domenica pomeriggio fino a sera. Stessa situazione sulla A12 in direzione del capoluogo ligure con un bollino rosso che inizierà nel pomeriggio e durerà fino alla sera. Sulla A26 situazione di traffico intenso in direzione Nord dal pomeriggio con un bollino rosso che solo in serata si trasformerà in giallo.

