Inizio di settimana con la pioggia in Liguria: le previsioni di 3Bmeteo

LUNEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulla Riviera centrale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Riviera di levante e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1800 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da agitato a molto mosso.

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1600 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

