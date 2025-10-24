Meteo

Torna il sereno in Liguria ma rimane il vento forte. Oggi mareggiata intensa

Giovedì vento di burrasca fino a 120 km/h, a Ventimiglia danni e una donna ferita da un bancale volato via dal tetto di un supermercato
di Redazione

Venti fori, mare ancora molto agitato con mareggiate intense ovunque. Sono le previsioni di Arpal per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, in Liguria.

Le previsioni per oggi 

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mar Ligure di Ponente da molto agitato ad agitato; Mar Ligure di Levante agitato.

Mareggiata e vento di burrasca sulla Liguria, a Ventimiglia ferita una donna 

Vento forte, ieri una donna ferita da un bancale di legno 

Ieri i maggiori danni creati dalle folate di vento si sono registrati nella provincia di Imperia, dove sono caduti diversi alberi, tegole e finestre, tanto che una donna di 74 anni è rimasta ferita, in frazione Bevera, dopo essere stata colpita da un bancale volato via dal tetto di un supermercato. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco, che sono dovuti accorrere per alberi o lamiere pericolanti in tutta la città di confine. 

