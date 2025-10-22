Maltempo in arrivo in Liguria, dalle 10 allerta arancione sul centro levante

Una perturbazione rapida ma molto intensa è attesa nella mattinata di giovedì 23 ottobre in Liguria con temporali forti, organizzati e stazionari, colpi di vento e mareggiata prolungata. Non si possono escludere neppure grandinate e trombe marine. Vento forte di burrasca e mareggiata intensa anche per tutto venerdì.

Per questo Arpal ha emanato un'allerta arancione per temporali e piogge diffuse dalle 10 alle 18 sul centro levante (zone B-C-E, con i bacini grandi di C fino alle 20), preceduta da una fase di allerta gialla dalle 8 alle 10. Sul centro Ponente allerta gialla dalle 8 alle 15 (zone A-D).

La previsione

Dal mattino infatti la configurazione di confluenza di venti meridionali, caldi e carichi di umidità, appare favorevole alla formazione di una struttura temporalesca lineare quasi stazionaria, associata a piogge di forte intensità, orientata da Sud-Ovest a nod-est. Passate le ore centrali si osserverà un deciso rinforzo del libeccio mentre sul settore centrale l'ingresso di una ventilazione settentrionale al passaggio del fronte seccherà l'atmosfera a tutti i livelli: cesseranno così le precipitazioni.

I fenomeni

Oltre ai temporali “forti organizzati e stazionari”, capaci di produrre intensità orarie superiori ai 50 mm e fulminazioni, gli altri fenomeni saranno i colpi di vento di notevole intensità e la mareggiata prolungata fino alle prime ore di ; avremo periodo di 10 secondi, con onda lunga e penetrante a partire dalla notte. Non si possono escludere grandinate e trombe marine.

Gli effetti

La fase temporalesca più intensa dovrebbe durare “solo” qualche ora, ma più che sufficiente per avere impatti molto gravi al suolo. Le intensità di precipitazione (superiori ai 50mm/1h) saranno tali da poter causare effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione: dall’inevitabile allagamento di sedi stradali e sottopassi a risposte repentine dei torrenti, con innalzamenti rapidi e possibili esondazioni.

Altrettanto violenti i colpi di vento, con raffiche superiori ai 100 km/h, e la mareggiata, con un intervallo di tempo di oltre dieci secondi fra un’onda e l’altra.

Di seguito il dettaglio:

Zona A Ponente: allerta gialla temporali dalle 8 alle 15

Zona D entroterra savonese: allerta gialla temporali dalle 8 alle 15

Zona B Centro e Genova: gialla temporali dalle 8 alle 10 che diventa poi arancione dalle 10 alle 18

Zona E: gialla temporali dalle 8 alle 10 che diventa poi arancione dalle 10 alle 18

Zona C levante: gialla temporali dalle 8 alle 10 che diventa poi arancione dalle 10 alle 18

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook