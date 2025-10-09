Meteo Liguria, le previsioni per il weekend

VENERDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3250 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.
SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.
DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.
