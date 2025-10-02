Meteo Liguria, nel weekend tornano le nuvole

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2250 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

VENERDI': pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; su Riviera centrale e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

SABATO: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

