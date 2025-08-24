Meteo in Liguria, inizio settimana di nuvole e possibili piogge

× Il tuo browser è obsoleto.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

LUNEDI': correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Riviera di levante e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook